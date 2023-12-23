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Otomotiv 615 milyon dolar cepte kaldı! Togg'un bu ülkede önü daha da açıldı
Otomotiv

615 milyon dolar cepte kaldı! Togg'un bu ülkede önü daha da açıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-23 13:31:00 - 2023-12-23 13:31:50
615 milyon dolar cepte kaldı! Togg'un bu ülkede önü daha da açıldı

Yerli ve milli aracın ihracat anlamında önünün açılması için uluslararası alanda da diplomasi trafiği sürdürülüyor.

Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, Elektrikli Araçların Menşe Kurallarına İlişkin Geçiş Süreci Uzatma Kararı aldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasında (STA) yer alan elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin menşe kurallarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnek şekilde uygulanmaya devam edilmesine ilişkin bir Karar almış bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

1 Ocak 2024 tarihinde uygulamada

"STA’mızın Menşe Protokolü’nde elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalara ilişkin esnek menşe kurallarının 2024 yılına kadar uygulanması söz konusuydu. 21 Aralık 2023 tarihinde alınan Karar ile bu süre 2027 yılına kadar uzatılmıştır." denilen açıklamada şunlar vurgulandı: " Tüm bu yoğun çabalarımız sonucu imzalanan Karar’ı 1 Ocak 2024 tarihinde uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Söz konusu Karar sayesinde, esnek menşe kuralları devam ettirilerek, ihracatçılarımızın bir süre daha anılan ürünler için STA’daki tercihli rejimden faydalanmaya devam etmesi sağlanmış ve yüzde 10’luk bir gümrük vergisine tabi olmaları önlenmiştir."

Zararın önüne geçildi

Bu sayede, Birleşik Krallık’a elektrikli araç ihracatımızda yaklaşık 615 milyon dolar tutarında bir zararın önüne geçildi. Bu süre zarfında belli firmaların da yatırımlarının sonuçlandırılmasına zaman kazandırılarak 2027 yılına gelindiğinde, katı menşe kurallarına geçilse dahi yatırımlarla elde edilecek kazanımlarımızla yeni uygulamaya hazırlıklı olunması sağlandı.

Togg'un önü açıldı

Bakanlığın açıklamasında, "Ayrıca, önümüzdeki dönemde, TOGG ihracatımız için de bu Karar’ın önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu konuda iddialı olmaya devam edeceğiz. Bütün bunlar küresel ölçekte elektrikli araçlar ihracatımız konusunda önde olmamızı sağlayacaktır" denildi.

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