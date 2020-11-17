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Ekonomi 614 milyon lira tasarruf sağlayacak
Ekonomi

614 milyon lira tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu için Denizli Salihağa Kavşağı’nda düzenlenen temel atma töreninde, Kapıkule’den başlayıp Marmara ve Ege Bölgeleri’ni kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu’nun hayırlı olmasını diledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:06:00 -
614 milyon lira tasarruf sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği vizyon doğrultusunda 18 yıldır ülkenin ulaşımını şahlandırarak kara, hava, deniz ve demir yollarında reform niteliği taşıyan projelerle ülkenin her bir noktasını birbirine yaklaştırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Marmara Bölgesi’nde dairesel bir kara yolu ağını tamamladıklarını ve 2022 yılı başında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de hizmete açacaklarını anımsattı. Avrasya Bölgesi’ni, önemli ticaret ve seyahat rotalarına bağlandıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, kara yolları projeleriyle de ülkenin tüm bölgelerini ve şehirlerini kalkındırma hedefine uygun hale getirdiklerini belirtti.

Antalya'ya uzanacak

Denizli’nin, sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerin yine bereketli topraklar üzerine kurulu Aydın ile bu otoyolun sayesinde buluşacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek. İnşallah bu 2 yıl içerisinde bitirmeyi planladığımız bu proje Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında bir kavşak konumunda olan Denizli ilimizin önemi ve ülke ekonomisine katkısı daha da artacaktır. AydınDenizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak.”

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