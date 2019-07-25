600 milyonluk Sosyal Hizmet Şehri için sevgi harcı

Akit Ekonomi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Darülaceze Buluşmaları’nda bir araya gelen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İstanbul Ticaret Odası yetkilileri, 600 kişiye hizmet veren kurumun önümüzdeki dönemde yeni adresine taşınması sürecinde sorumluluklarını yerine getirecekleri mesajını verdiler. İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İstanbul Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Hatice Güner Kal, İTO Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Nurcan Turan, Esra Albayrak, İTO Meclis Üyeleri ve Darülaceze bağışçılarının katıldığı toplantıda konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kuralay, “İTO ticareti ve kalkınmayı, Darülaceze ise toplumun merhamet duygusunun muhtaçlara ve çocuklara yönelik kısmını oluşturuyor” dedi. Kuralay, şunları söyledi: “İTO olarak, İstanbulluya ve milletimize hizmete yönelik her hayrın yanındayız. Özellikle Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi beni çok heyecanlandırdı. Arnavutköy’de inşa edilecek yeni proje, bu coğrafyanın en büyük tesisi olacak. Projeye sahip çıkmak vazifemiz. Proje, hepimizin, İstanbul’un projesi” mesajını verdi.

72 bin kişiye ‘yuva’ oldu

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ise kurumun 1895’te Sultan II. Abdülhamid tarafından kurulduğunu hatırlattı ve bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye ‘şefkat yuvası’ olduğunu söyledi. Cebeci, “Halen 600’e yakın insanımızı barındıran Darülaceze; din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumu… Şimdi de Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi var. Bu şehir; sevgi, merhamet ve şefkat şehri olarak anılacak’’ dedi ve proje konusunda şu bilgileri verdi:

Hazırlıklar tamamlandı

“Proje hazırlık çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Yerleşkedeki yeşil alan inşaat alanından beş kat daha fazla olacak. Tamamen çevreci olacak. Yatay mimarisiyle, yaşanabilir alanlarıyla, çocuk merkeziyle, kütüphanesiyle, kuş evleriyle örnek bir şehir olacak. Bir şehirde olması gereken tüm ideal koşulların orada olacağına inanıyoruz.”

Büyük bir hizmet

21’inci yüzyılın Darülacezesi olarak anılacak olan Arnavutköy’deki dev tesis 600 milyon liraya malolacak. Darülaceze Vakfı da kaynağın sağlanması sürecinde çalışmalarını sürdürüyor. 125 yıldır hizmet veren kurumun Arnavutköy’deki projesi 150 bin metrekarelik alan üzerinde hayat bulacak. Yüzde 80’i yeşil alana ayrılacak olan tesislerde bin 500 kişi ağırlanacak. Bu sayı şu andaki 600 olan hizmet kapasitesinin iki buçuk katına tekabül ediyor. Projenin en dikkat çekici özelliklerinden birisi de yapıların yatay mimari de inşa edilecek olması.