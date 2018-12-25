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600 milyon dolarlık sektör ‘Anne Bebek Çocuk’ fuarında

Bu yıl 36'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı, anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcılarını buluşturacak.

25 Aralık 2018 Salı 12:27
600 milyon dolarlık sektör ‘Anne Bebek Çocuk’ fuarında

Türkiye’nin en büyük anne, bebek, çocuk ürünleri üreticileri, distribütörleri ve alıcıları, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi-CNR Expo’da yapılacak 36’ncı Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı’nda buluşmaya hazırlanıyor. CBME Türkiye Marka Direktörü Hatice Dinçer, “37 bin m2 alanda 750 marka ve 300 firmanın katılımı ile yapılacak CBME Türkiye’ye, ağırlıklı olarak Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Orta-Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa olmak üzere 125 ülkeden 18 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:27
  1. İstanbul Fuar Merkezi-CNR Expo
  2. 36’ncı Uluslararası İstanbul CBME Türkiye Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı
  3. CBME Türkiye Marka Direktörü Hatice Dinçer
  4. Bağımsız Devletler Topluluğu

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