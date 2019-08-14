60 yıllık manifaturacı zamana direniyor

Kayseri’nin Develi ilçesinde 60 yıldır manifaturacılık yapan 91 yaşındaki Muharrem Özkul zamana direniyor.

Kayseri’nin Develi ilçesindeki manifatura dükkanını sabah saat 09.00 civarında açan ve akşam saat 19.00 sıralarında kapatan 91 yaşındaki Muharrem Özkul, küçük dükkanında hem mesleğini sürdürmeye hem de zamana direnmeye çalışıyor.

Askerden geldikten sonra dükkanını açtığını ve bu zamana kadar manifaturacılık yaptığını söyleyen Muharrem Özkul, "Millet o zamanlarda fukaraydı. Kadının şalvarındaki ipini çeksen 40 tane yaması vardı. Millet o zamanlarda cihan harbinden yeni çıkmıştı. O zaman hazır giyim pek olmazdı, sökülür diye, Vatandaşlar hep kumaş alır terziye yaptırırlardı. Her şey hazıra bindi şimdi manifatura işinin yüzüne pek bakan yok" dedi.

Eskiden Develi ilçesinde Melek Girmez isminde bir çarşının bulunduğunu anlatan Özkul, bu çarşıda çoğunlukla Ermenilerin bulunduğunu ifade ederek, "Ermeniler sanatkardı. Terzilik, ayakkabıcılık ve demircilik yaparlardı. Terzileri ustaydı, pantolon ve ceket yaparlardı. Zaman geçtikçe ’oğlumuz büyüdü kız bulamıyoruz, kızımızı evlendirecek oğlan bulamıyoruz’ diyerek evlerini, barklarını, bahçelerini satarak Amerika ve diğer ülkelere göç ettiler" diye konuştu.

Esnaflara da tavsiyelerde bulunan 60 yıllık manifaturacı Özkul, "Fakir fukarayı kandırmasınlar, neyse kazancını alsınlar, piyasa bozuk şu anda" dedi.