60 yaşındakilerin eşleri kaç yaşında olursa randevu alabilir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunanların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Bakan Koca, ayrıca 60 yaş üstünün eşlerinin de aşı olabileceğini ifade etti. Bazı vatandaşlar ise eşlerinin 60 yaş üstü olmasına rağmen randevu alamadı. Pek çok kişi internette ‘Eşim 60 yaş üstü bana niye randevu vermiyorlar?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

60 yaş üstünün kaç yaşındaki eşleri aşı randevusu alabilir?

60 yaş üstünün eşleri için aşı randevusu alabilmesi için yaş sınırı bulunuyor. 60 yaş üstü kişilerinin eşlerinin randevu olması için 50 yaş üstü olmaları gerekiyor.

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