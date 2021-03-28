  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 60 yaş üstünün kaç yaşındaki eşleri aşı randevusu alabilir?
Sağlık

60 yaş üstünün kaç yaşındaki eşleri aşı randevusu alabilir?

50 yaş üstü aşı randevusu alabiliyor mu? Koronavirüs salgınında aşılamalar son derece önemli. Çin ve Alman aşılarının gelmesinin ardından 60 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı randevu sistemi açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü kişilerinin eşlerinin de aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Sisteme giriş yapan bazı kişiler ise randevu alamadı. Peki, aşı randevusunda yaş sınırı kaç? 60 yaş kişilerinin eşlerine randevu verilmesi için yaş sınırı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:37:00 - 2021-03-28 16:47:25
60 yaş üstünün kaç yaşındaki eşleri aşı randevusu alabilir?

60 yaşındakilerin eşleri kaç yaşında olursa randevu alabilir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunanların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Bakan Koca, ayrıca 60 yaş üstünün eşlerinin de aşı olabileceğini ifade etti. Bazı vatandaşlar ise eşlerinin 60 yaş üstü olmasına rağmen randevu alamadı. Pek çok kişi internette ‘Eşim 60 yaş üstü bana niye randevu vermiyorlar?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

60 yaş üstünün kaç yaşındaki eşleri aşı randevusu alabilir?

60 yaş üstünün eşleri için aşı randevusu alabilmesi için yaş sınırı bulunuyor. 60 yaş üstü kişilerinin eşlerinin randevu olması için 50 yaş üstü olmaları gerekiyor.

Aşı sıranızın gelip gelmediğini E Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz.

AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük
Dünya

ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100'den fazla kişinin öldürülme..
Gündem

"Yapılan hazırlık" ortaya çıktı! Dikkat çeken "Yunanistan hamlesi" talimatı

Hrant Dink suikastında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu ile birlikte yurtdışına firar ederken yak..
Tepki gelince Rumlar çirkinliğe son verdi
Dünya

Tepki gelince Rumlar çirkinliğe son verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentinde bir grup tarafından Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizilip, Türklere ölüm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay