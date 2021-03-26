60 yaş üstü aşı olabiliyor mu? Türkiye’de şimdiye kadar 14 milyonu aşkın doz korona aşısı uygulandı. Şimdiye kadar yalnızca CoronaVac aşısı uygulanıyordu. Önümüzdeki günlerde Alman aşısı da yapılmaya başlanacak. Vatandaşlar yeni aşıların gelip gelmediğini, kime ne zaman aşı yapılacağını merak ediyor. 60 yaş üstüne aşı randevusu veriliyor mu?

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim aşı randevusu alacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı temini konusunda önemli adımların atıldığını açıkladı. Bakan Koca, “Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır. Size bu güveni perçinleyecek başka bilgiler de vermek istiyorum” dedi.

Koca, “Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak” diye konuştu.

Koca, "Planlarımıza göre, 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak ve 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak. İnanın ki yakın günler, güzel günler olacak" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, 60 yaş üstünün aşılanma takvimine yönelik bir açıklama yapmadı. Ancak uzmanlar gelen aşılarla birlikte en geç nisan ayının ikinci haftasında 60 yaş için randevuların açılabileceğini ifade ediyor.