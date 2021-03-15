Koronavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşı olması gerekiyor. Ülkemizde şimdiye kadar 11 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Vatandaşlar ne zaman aşı olabileceklerini merak ediyor. 60 yaş üstü aşı olabiliyor mu? Korona aşı randevusu nasıl alınır?

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Şu anda 65 yaş üstü ile 65 yaş üstünün 60 yaş üstü eşleri aşı randevusu alabiliyor. Ayrıca yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerde aşı randevusu oluşturabiliyor. Aşı randevusu MHRS web sitesi, uygulaması ya da e devlet üzerinden alınabiliyor. Ayrıca ALO 182 üzerinden de aşı randevusu oluşturmak mümkün.

60 yaş üstü vatandaşlar henüz aşı olamıyor. Konu hakkında aşı tedariki doğrultusunda karar verilecek. 60 yaş üstü aşılarıyla ilgili 15 Mart Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında da karar çıkabilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı bir açıklamada "Bilim kurulumuzun önerileri ile belirlediğimiz plan dahilinde aşılama süreçlerimiz yürütülmeye devam etmektedir. Aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşlarımızın aşılanmaları programlı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Aşı takvimi

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.