60 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi Sağlık Bakanlığı tarafından başlıyor. Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

60 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

60-65 yaş arası aşı randevusu alma işlemi Sağlık Bakanlığı tarafından başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı. Koronavirüs risk grubunda yer alan 60-65 yaş arası için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile telefonlara gelecek” açıklamasında bulundu.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.