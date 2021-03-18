60 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi Sağlık Bakanlığı tarafından başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 60 yaş üstü aşılama için açıklamada bulundu.

60 yaş üstü aşılama başladı mı?

60-65 yaş arası vatandaşlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından beklenen aşı açıklaması yapıldı. Fahrettin Koca, bu yaş aralığında olanlar için aşı tarihi verdi ve hatırlatmada bulundu. Açıklanan aşı gelişmesiyle koronavirüs aşı sorgulamaları da bu yaş grubundakilerin odaklandığı konulardan oldu.

60-65 yaş arası aşı randevusu alma işlemi Sağlık Bakanlığı tarafından başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı. Koronavirüs risk grubunda yer alan 60-65 yaş arası için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile telefonlara gelecek” açıklamasında bulundu.