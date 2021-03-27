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Sağlık 60 yaş üstü aşı randevusu al | 60 yaş üstü nereden randevu alacak?
Sağlık

60 yaş üstü aşı randevusu al | 60 yaş üstü nereden randevu alacak?

Kim korona aşı olabiliyor? Koronavirüs aşısı olmak isteyen 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlarla ilgili merakla beklenene açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takviminde açılan grupları açıkladı. Peki, koronavirüs aşısını kim ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 21:19:00 -
60 yaş üstü aşı randevusu al | 60 yaş üstü nereden randevu alacak?

Korona aşı randevusu al | Koronavirüs salgınında aşılamalar büyük önem taşıyor. Hafta içinde hem Alman hem de Çin aşıları Türkiye'ye geldi. Bu sebeple vatandaşlar diğer yaş gruplarının ne zaman aşı olabileceğini araştırıyordu. Konu hakkında sıcak bir açıklama geldi. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

60 yaş üstü aşı randevusu al | 60 yaş üstü nereden randevu alacak?

Koronavirüs aşılamasında önemli bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kronik hastalıkları bulunanlar ile 60 yaş üstünün eşleriyle birlikte randevu alabileceğini duyurdu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi" dedi.

Ayrıca Bakan Koca, "Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" diye konuştu. 

Aşı randevularınızı MHRS internet sitesi ya da uygulamasından alabilirsiniz. Ayrıca ALO 182'yi arayarak randevu alabilirsiniz.

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