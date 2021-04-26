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Korona Virüs 60 milyon doz AstraZeneca'yı paylaşacaklar
Korona Virüs

60 milyon doz AstraZeneca'yı paylaşacaklar

Elinde yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca koronavirüs aşısı bulunan ABD, Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay almayan bu aşıları paylaşacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 21:16:00 -
60 milyon doz AstraZeneca'yı paylaşacaklar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin elindeki AstraZeneca aşısını gelecek günlerde diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağını belirtti.

AstraZeneca aşısının henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay almadığına işaret eden Psaki, "ABD'nin halihazırda FDA tarafından onay alan aşı stokuna ve AstraZeneca'nın onay almadığı gerçeğine dayanarak, gelecek birkaç ay boyunca AstraZeneca aşılarına ihtiyaç duymayacağız. Dolayısıyla ABD bu aşıları diğer ülkelerle paylaşacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin üretilen ve üretim aşamasında olan yaklaşık 60 milyon AstraZeneca aşısını dünyadaki diğer ülkelerle paylaşması bekleniyor.

Biden yönetimi, Mart 2021'de 4 milyon doz AstraZeneca aşısını Meksika ve Kanada ile paylaşacağını duyurmuştu. Söz konusu 60 milyon doz aşının hangi ülkelere gönderileceğine dair nihai karar henüz alınmadı.

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