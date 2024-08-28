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Dünya '60 bin asker ölecek, yakında göreceksiniz!'
Dünya

'60 bin asker ölecek, yakında göreceksiniz!'

Yeniakit Publisher
2024-08-28 13:15:00 - 2024-08-28 14:32:16
'60 bin asker ölecek, yakında göreceksiniz!'

Kursk bölgesindeki Ukrayna işgaline rağmen Donetsk batısında Pokrovsk yönünde ilerlemeye devam eden Ruslar, çok kanlı bir çarpışmaya hazırlanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, yeni bir Bahmut kuşatmasını andıran Pokrovsk'ta Rusların büyük kayıplar vereceğini ileri sürerek meydan okudu: "60 bin asker kaybedecekler, yakında göreceksiniz!"

Kursk bölgesindeki Ukrayna işgaline rağmen Donetsk batısında Pokrovsk yönünde ilerlemeye devam eden Ruslar, çok kanlı bir çarpışmaya hazırlanıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, yeni bir Bahmut kuşatmasını andıran Pokrovsk'ta Rusların büyük kayıplar vereceğini ileri sürerek meydan okudu: "60 bin asker kaybedecekler, yakında göreceksiniz!"

Rusya, Kursk'ta yaklaşık 1300 kilometrekarelik bölgenin Ukrayna işgali altında bulunmasına aldırmadan Donetsk taarruzunu sürdürüyor.

Ukrayna topraklarındaki 1000 kilometrelik cephe hattında 550 bin asker bulunduran Rus ordusu, Donetsk batısındaki Pokrovsk kasabası yönünde hızlı bir ilerleme kaydetti. Bu cephede taarruza katılan Rus personel sayısının 50 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Stratejik bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Novohrodivka'ya giren Ruslar, yaşadığı yoğun kayba rağmen hamlelerine devam etti.

Washington merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Rusların Novohrodivka'yı hızlı bir şekilde geçmesinin mümkün göründüğünü, onbinlerce askerin Pokrovsk'a ilerleyeceğini ancak Ukrayna ordusunun Pokrovsk'tan çekilmesinin mümkün görünmediğini kaydediyor.

Cephe hattında sürpriz bir değişim yaşanmadığı takdirde Pokrovsk, önümüzdeki günlerde Bahmut ya da Mariupol gibi büyük kuşatma ve çatışmaların sembolü haline dönüşecek.

Rusların Donetsk batısındaki ilerleyişi Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin de gündemindeydi. Dünkü açıklamasında Zelenski, Pokrovsk'a yönelik baskıyı artıran Rusların muhtemelen Bahmut'u ele geçirme deneyimini tekrarlamaya çalıştığını belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Rus güçleri orada 60 bine kadar kayıp verebilir. Ancak bizim 'sen 100 bin kaybedersen biz de 100 bin kaybederiz' ilkesine göre hareket etmemiz mümkün değil. Ruslar geri çekilmiyor, çünkü geri döndüklerinde vuruluyorlar. Bahmut'taki gibi orada da 50 bin ilâ 60 bin arasında asker kaybedecekler ve bunu yakında göreceksiniz."
Pokrovsk kuzeyindeki Kramatorsk'ta alçak irtifada seyreden 2 adet Rus Su-25 savaş uçaklarından biri, Ukrayna güçleri tarafından düşürüldü.

RUSLAR 30 BİN ASKERLE KURSK YÖNÜNDE

Pokrovsk'ta Rus ordusunu karşılamaya hazırlanan Ukraynalılar Rusya topraklarında ise hem ilerliyor hem de tahkimatı güçlendiriyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Syrski, Kursk operasyonunda hedeflerden birinin düşman kuvvetlerini Pokrovsk ve Kurakhove bölgelerinden uzaklaştırmak olduğunu yineledi.

Rusların Kursk yönünde personel sayısını artırdığına işaret eden Syrski, şunları söyledi:

"Kursk operasyonu önemli sayıda düşman kuvvetinin başka yere yönlendirilmesini sağladı. Şu anda Rusya'nın yaklaşık 30 bin askeri Kursk yönüne yeniden konuşlandırdığını doğrulayabiliriz. Ve bu sayı giderek artıyor. Bu arada, düşman diğer yönlerden birlikleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Pokrovsk yönünde ise tam tersine çabalarını artırıyorlar."

Sumi oblastında sınırı geçerek 6 Ağustos'ta Rusya topraklarına operasyon başlatan Ukrayna birlikleri şimdiye dek 1300 kilometrekarelik alanda kontrol sağladı.

Ukraynalı yetkililer, operasyonun amacının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik top atışlarını önlemek için bir tampon bölge oluşturmak olduğunu ileri sürüyor.

Taarruz sırasında Rus sınır muhafızlarından yüzlercesi esir alındı. Bu esirler Rusya'nın elindeki Ukraynalıların takası için kullanılıyor.

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