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Spor 6 yıllık yasak sona erdi! Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta yerini alacak
Spor

6 yıllık yasak sona erdi! Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta yerini alacak

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6 yıllık yasak sona erdi! Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta yerini alacak

Süper Lig’in iki güzide kulübü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı sonrasında kaldırıldı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İki takım arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı sonrasında kalktı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş taraftarı, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçta Papara Park'ta yerini alacak.

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