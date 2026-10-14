6 yıllık yasak sona erdi! Beşiktaş taraftarı Papara Park'ta yerini alacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig’in iki güzide kulübü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı sonrasında kaldırıldı.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İki takım arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı İl Spor Güvenlik Kurulu kararı sonrasında kalktı.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş taraftarı, 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçta Papara Park'ta yerini alacak.