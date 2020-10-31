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Spor 6. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi
Spor

6. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:35:38 -
6. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi.

Alanya Kaymakamlığı, belediye, Alanya ve Neo Doğa Sporları Kulüpleri iş birliğinde düzenlenen festivalde, 17 ülkeden 360 sporcu mücadele etti. Festivalin son gününde sporcular, Alanya Kalesi bölgesindeki Tophane Mahallesi'nde yarıştı.

Yarışmaların sona ermesinin ardından Kızılkule önünde ödül töreni düzenlendi.

Festivalde 6 parkur sonunda birincilik kürsüsüne çıkan sporcular şunlar:

Erkekler:

Elit kategori: Yury Masnyy

10 yaş: Gündüz Onat Mete

12 yaş: Svetlozar Kolev

14 yaş: Ivan Cheskidov

16 yaş: Ivayla Dragoev

18 yaş: Tervel Dragoev

20 yaş: Aziz Kızıltaş

21 yaş: Alexandr Astakhov

35 yaş: Evgeny Popov

40 yaş: Mikhail Ippolitov

45 yaş: Wyatt Riley

50 yaş: Roland Meister

55 yaş: Andrej Mitenkov

60 yaş: Andrey Oshmarin

65 yaş: Thomas Almqvist

70 yaş: Teuvo Slant

Kadınlar:

Elit kategori: Annick Meister

10 yaş: Mariia Panchenko

12 yaş: Olga Orlova

14 yaş: Stanimira Dimirrova

16 yaş: Asya Tuzcuoğulları

18 yaş: Duygu Yigen

20 yaş: Buket Aydın

21 yaş: Alena Astakhova

35 yaş: Elena Vetrova

40 yaş: Anna Orlova

45 yaş: Olga Kuznetsova

50 yaş: Sabrina Meister

55 yaş: Tatiana Pakhomova

60 yaş: Dilya Bayburina

65 yaş: Alina Kazantseva

70 yaş: Sofka Tomov

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