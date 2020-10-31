6. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Alanya Oryantiring Festivali sona erdi.
Alanya Kaymakamlığı, belediye, Alanya ve Neo Doğa Sporları Kulüpleri iş birliğinde düzenlenen festivalde, 17 ülkeden 360 sporcu mücadele etti. Festivalin son gününde sporcular, Alanya Kalesi bölgesindeki Tophane Mahallesi'nde yarıştı.
Yarışmaların sona ermesinin ardından Kızılkule önünde ödül töreni düzenlendi.
Festivalde 6 parkur sonunda birincilik kürsüsüne çıkan sporcular şunlar:
Erkekler:
Elit kategori: Yury Masnyy
10 yaş: Gündüz Onat Mete
12 yaş: Svetlozar Kolev
14 yaş: Ivan Cheskidov
16 yaş: Ivayla Dragoev
18 yaş: Tervel Dragoev
20 yaş: Aziz Kızıltaş
21 yaş: Alexandr Astakhov
35 yaş: Evgeny Popov
40 yaş: Mikhail Ippolitov
45 yaş: Wyatt Riley
50 yaş: Roland Meister
55 yaş: Andrej Mitenkov
60 yaş: Andrey Oshmarin
65 yaş: Thomas Almqvist
70 yaş: Teuvo Slant
Kadınlar:
Elit kategori: Annick Meister
10 yaş: Mariia Panchenko
12 yaş: Olga Orlova
14 yaş: Stanimira Dimirrova
16 yaş: Asya Tuzcuoğulları
18 yaş: Duygu Yigen
20 yaş: Buket Aydın
21 yaş: Alena Astakhova
35 yaş: Elena Vetrova
40 yaş: Anna Orlova
45 yaş: Olga Kuznetsova
50 yaş: Sabrina Meister
55 yaş: Tatiana Pakhomova
60 yaş: Dilya Bayburina
65 yaş: Alina Kazantseva
70 yaş: Sofka Tomov