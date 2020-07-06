6 Temmuz altın fiyatları | Çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve 22 ayar altın ne kadar?

6 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve 22 ayar altın ne kadar? Altın fiyatlarının yükselmesi beklenen bir durum olmasına rağmen, düşmesi bekleniyor. Düğün döneminin pandemi dolayısıyla durağan geçmesi, bir nebze altın satışları düşse de, yeni normale geçtiğimiz bugünlerde altın almak isteyenler fiyatları araştırıyor. Gram altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...