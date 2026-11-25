11 bin kilometre öteden geldiler: Türkiye ile savunma anlaşması imzaladılar
Türkiye'ye 11 bin kilometre uzaklıktaki Orta Amerika ülkesi savunma alanında işbirliği yapmak için Ankara'nın kapısını çaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye 11 bin kilometre uzaklıktaki Orta Amerika ülkesi savunma alanında işbirliği yapmak için Ankara'nın kapısını çaldı.
Türkiye ile Guatemala arasındaki savunma sanayii iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni projelere zemin hazırlanması amacıyla Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye-Guatemala Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması’nın imzalandığı duyuruldu.
Anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğini geliştirmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlaması hedefleniyor. SSB, anlaşmanın her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni etti.
KAYNAK: DEFENSEHERE
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