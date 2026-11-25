Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi'ndeki Küçükfındık Yaylası'nda yaşayan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, 18 Kasım'da oğlaklarına ve kuzularına dal toplamak için ormana gitti. Ancak yaşlı kadın bir daha evine dönemedi.

Ailesinin ihbarıyla AFAD koordinasyonunda jandarma, UMKE, belediye ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

KÖPEĞİ TEK BAŞINA EVE DÖNDÜ

Arama çalışmaları devam ederken yaşlı kadının yanında bulunan köpeğinin tek başına eve dönmesi, ailesinin umutlarını artırdı. Köpeğe takip cihazı takılarak Kılıç'a ulaşılmaya çalışıldı ancak sonuç alınamadı.

7 GÜN SONRA GELEN MÜJDE

Arama çalışmalarının yedinci gününde Erdemli Belediyesi personeli, yaşlı kadını evinden yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Oldukça bitkin halde bulunan Kılıç'ın sağlık ekiplerine söylediği ilk sözler, “Su istiyorum su” oldu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

GECELERİ ÇAM AĞAÇLARININ DİBİNDE UYUMUŞ

Hastanede yaşadıklarını anlatan Mümine Kılıç, günlerce ormanda çıkış yolu aradığını, geceleri ise çam ağaçlarının altında yattığını söyledi.

Kılıç, “Dönemedim, yolu aradım ama bulamadım. Tansiyonum çıkınca biraz beynim dönüyor. Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Soğukta kıyafetlerimle kaldım ne yapabilirim?” dedi.

HAYATTA KALMAK İÇİN NEMLİ TOPRAK YEMİŞ

Ormanda geçirdiği günlerde birkaç kez düşerek yaralanan yaşlı kadının susuzluğa karşı verdiği mücadele ise şaşkınlık uyandırdı.

Kılıç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim.”

AİLESİNİN 7 GÜNLÜK KÂBUSU SONA ERDİ

Yaşlı kadının yeğeni Tansu Ayaz, halasının bulunmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirterek arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti. Ayaz, Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.