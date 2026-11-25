Valiler Kararnamesi yayımlandı! Edirne’nin yeni valisi belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Edirne ve Batman valiliklerinde görev değişimi gerçekleşti.
Kararname doğrultusunda mevcut Edirne valisi Batman valiliğine atanırken, Bitlis valisi ise Edirne'nin yeni valisi olarak görevlendirildi.
EDİRNE VE BATMAN VALİLİKLERİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile mülki idare amirliklerinde yapılan düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, Edirne valisinin görev yeri Batman valiliği olarak değiştirilirken, Bitlis valisi Edirne valiliğine atandı.
YENİ VALİNİN GÖREVİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Atama kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Edirne'de yeni dönem için hazırlıklar başladı. Bitlis valiliği görevinden Edirne valiliğine atanan ismin kısa süre içerisinde şehre gelerek yeni görevine başlaması bekleniyor.
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