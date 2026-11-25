Sabah Yazarı Melih Altınok, konuya ilişkin şunları aktardı: “O fotoğrafın üzerinden iki yıla yakın süre geçti. Doktor, İsrail'in ‘Yasadışı Savaşçılar Yasası’ kapsamında idari gözaltında tutuluyor. Mahkemeler ‘İsrail için tehdit oluşturduğu’ gerekçesiyle serbest bırakılmasını reddediyor. Ancak ortada kamuoyuna açık somut bir iddianame yok. Avukatları ve İnsan Hakları İçin Hekimler (PHRI) işkence, dayak, tek kişilik hücre, ciddi kilo kaybı ve sağlık durumunun kötüleştiğini bildiriyor. BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu tutukluluğu keyfi buldu. Ebu Safiye tek başına değil. Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşlara göre, Ekim 2023'ten bu yana 21 bin 976 çocuğun katledildiği Gazze'de 1700'ü aşkın sağlık çalışanı öldürüldü."

"Yüzlercesi gözaltına alındı; onlarcası hâlâ içeride. WHO, yüzlerce sağlık tesisine yönelik saldırı kaydetti. Hastaneler, ambulanslar, doğumhaneler hedef alındı. Birçok tesis artık işlevsiz. Yabancı doktorlar, Gazze'de şahit olduklarını ‘Hayatımda böylesini görmedim’ diye anlatıyorlar. Amerikalı ve Avrupalı gönüllüler, suyun, elektriğin, antibiyotiğin, hatta temel anestezinin olmadığı yerlerde çalıştıklarını, çocukların önlerinde öldüğünü anlattı. Bu tanıklıklar, Ebu Safiye'nin neden kalmayı seçtiğini daha anlaşılır kılıyor. Ebu Safiye'nin hikâyesi ne tek bir doktorun öyküsü ne de savaşın yan etkisi. Anlattığımız, bir nesli yok etme hedefiyle uygulamaya konmuş sistematik yıkım projesinin resmi. Orada gördüklerini anlatırken kelime bulmakta zorlanan hekimlerden birçoğunun kullandığı ‘Unfathomable’ ifadesi ise Türkçeye şöyle çevrilebilir: Kavranamaz. Anlaşılamaz. Akıl almaz.”