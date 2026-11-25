Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu üzerinden yaşanan siyasi görüş ayrılıklarını değerlendirdi.

Özgür Özel'in komisyona üye vermeme kararının ardından Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına dikkat çeken Selvi, bu gelişmelerin YENİ Parti ile DEM Parti arasındaki ilişkileri de etkilediğini belirtti.

DEMİRTAŞ'TAN ÖZEL'E ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Selahattin Demirtaş'ın sürece ilişkin açıklamalarını hatırlatan Selvi, Demirtaş'ın şu ifadelerine yer verdi:

“Şimdi silahsızlanmaya ve barışa bu kadar yaklaşılmışken ‘Ama bize operasyon yapılıyor, siz halen barış istiyorsunuz!’ diyerek eleştirenler bilmeliler ki barış zaten barış koşullarında istenmiyor. Barış süreçlerinde küçük gibi görünen bir adıma ulaşabilmek için bile çok büyük emekler harcanıyor.”

Selvi, Demirtaş'ın bu sözleriyle kendi tutukluluğunu gerekçe göstererek sürece karşı çıkanlara da cevap verdiğini kaydetti.

ÖZEL'E KARARINI GÖZDEN GEÇİRME ÇAĞRISI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın Özgür Özel'e kararını yeniden değerlendirme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Selvi, YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'in ise kararlarından dönmeyeceklerini açıkladığını aktardı.

Özel'in de kararının arkasında durduğunu belirten Selvi, yaşanan gelişmelerin ardından iki parti arasındaki görüş ayrılığının belirginleştiğine dikkat çekti.

HEM İMAMOĞLU HEM DE DEM İLE ARASINA MESAFE KOYACAK

Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın peş peşe Özgür Özel'i eleştiren açıklamalar yaptığını belirten Abdulkadir Selvi, yazısını şu değerlendirmeyle tamamladı:

“Görünen o ki Özgür Özel kararından geri adım atmayacak. Ancak böylece hem Ekrem İmamoğlu ile hem de DEM Parti ile arasına mesafe koyacak.”