Bu tablonun bayileri daha fazla kampanya yapmaya yönelttiğini ifade eden Alp Gülan, distribütörlerin ve bayilerin kâr marjlarının oldukça daraldığını vurguladı. Gülan, mevcut fiyat seviyelerinde daha fazla gerileme için alanın sınırlı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Sıfır araçlarda çeşitli kampanyalar düzenleniyor ancak bu kampanyalar ister istemez ikinci el fiyat piyasasını da olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır otomobildeki talep daralması Haziran ayından sonra çok daha bariz hissedilmeye başlandı. 2025 Ekim ayı verilerine göre, geçen ay otomotiv pazarında yüzde 30 bir daralma yaşandı. Bu da eldeki mevcut araçlarda daha fazla kampanya yapılmasının en önemli etkilerinden bir tanesi. Fiyatlarda daha fazla bir gerileme beklememekteyiz. Çünkü şu anda hem distribütörler hem bayiler hemen hemen hiç kâr marjı olmadan satışlar yaptığı için bunlardan etkilenen ikinci el piyasasında da fiyatlarda bir geri geliş vardı. Ancak bu geri gelişin daha fazla devam etmeyeceğini, bundan sonra özellikle ikinci elle sıfır araba arasındaki fiyatların gelecek günlerde biraz daha kapanacağını ve hem ikinci el hem de sıfır araba almak için bu günlerin çok uygun bir zaman olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatlarda daha aşağıya gelecek bir yerinin kalmadığını hem sıfır otomobilde hem ikinci el de fiyatların dibinin buralar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra fiyatların biraz daha yukarıya doğru çıkması kaçınılmaz gibi gözüküyor."