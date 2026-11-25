Galatasaray, Avrupa futboluna kazandırdığı futbolcuların yanı sıra teknik direktörleriyle de adından söz ettiriyor. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Okan Buruk, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük yapması, Galatasaray'ın futbol mirasının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Üç ismin de Galatasaray altyapısından geçmesi ve futbolculuk dönemlerinde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde forma giymesi, bu tabloyu daha da anlamlı hale getiriyor. Bugün farklı takımların başında Avrupa sahnesinde mücadele eden üç teknik adamın yolları, yıllar önce Galatasaray çatısı altında kesişmişti.

Üç farklı takım, aynı Galatasaray geçmişi

Galatasaray altyapısında yetişen üç teknik adamın Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda görev yapması, sarı-kırmızılı kulübün futbolcu yetiştirme geleneğinin teknik direktörlük alanındaki yansıması olarak değerlendiriliyor.

Okan Buruk – Galatasaray

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk döneminde sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attı. Şimdi ise teknik direktör olarak kulübünü Avrupa'da temsil ediyor. Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonunda 9 puana ulaştı. Buruk'un takımı üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı.

Arda Turan – Shakhtar Donetsk

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı-kırmızılı formayla yıldızını parlatan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Ukrayna temsilcisi, ilk dört maçında 4 puan topladı. Turan, 25 Kasım akşamı Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'siyle karşı karşıya gelecek.

Emre Belözoğlu – Fenerbahçe

Futbol hayatına Galatasaray altyapısında başlayan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde bu kez Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi sahnesinde. 3 Kasım'da sarı-lacivertli takımın başına getirilen deneyimli teknik adam, ilk dört karşılaşmada 5 puan toplayan takımını ilk 24'e taşımayı hedefliyor. Shakhtar karşılaşması, onun teknik direktör olarak ilk Şampiyonlar Ligi sınavı olacak.

Üç ismin ortak noktasında Fatih Terim var

Bu hikâyenin dikkat çeken bir diğer tarafı ise Fatih Terim. Okan Buruk, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerlerinde Terim'in önemli bir yeri bulunuyor. Üç isim de Galatasaray'da forma giydikleri dönemlerde Terim'in teknik direktörlüğünde görev yaptı.

Terim'in Galatasaray'da oluşturduğu futbol kültürü ve oyuncularına verdiği sorumluluk, bu üç ismin kariyer yolculuğunda da önemli bir yer tuttu. Bugün üçünün de teknik direktör olarak Avrupa'nın en büyük sahnesinde bulunması, Galatasaray'ın yalnızca futbolcu yetiştiren değil, futbolun farklı kademelerinde iz bırakan isimler çıkaran bir kulüp olduğunu gösteriyor.

Elbette bu başarıyı yalnızca tek bir teknik adama bağlamak doğru olmaz. Galatasaray altyapısının, kulübün futbol geleneğinin, farklı dönemlerde görev yapan teknik direktörlerin ve oyuncuların kendi emeklerinin ortak bir sonucu söz konusu.

Şampiyonlar Ligi'nde gözler Türk teknik adamların mücadelesinde

Üç teknik adamın Avrupa macerasında 25 Kasım 2026 tarihi ayrıca dikkat çekiyor. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i ile Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında karşılaşacak.

TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, iki Türk teknik direktörü Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda karşı karşıya getirecek.

Galatasaray ise bir gün önce Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Böylece Okan Buruk, Avrupa arenasında bir kez daha takımının başında öne çıktı.

Galatasaray'ın altyapısından çıkan üç ismin bugün Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak görev yapması, sarı-kırmızılı kulübün futbol tarihine farklı bir başarı başlığı daha ekliyor. Yıllar önce aynı formayı giyen, aynı futbol kültüründen beslenen ve Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde görev yapan üç isim, şimdi Avrupa'nın en büyük futbol sahnesinde kendi hikâyelerini yazıyor.