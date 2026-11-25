Buğra Kardan İstanbul

Geçmişte “Namussuzlar kadar namusluyuz” diyerek gaf mı itiraf mı yaptığı belli olmayan ve milli savunma sanayinin gözbebeği ASELSAN ile ROKETSAN’ın füze denemelerini “balıkları ürkütüyor” hezeyanıyla hedef alan YP’nin çapsız lideri Özgür Özel, saçmalıklarına yenisini ekledi. Gafları, dil sürçmeleri ve palavralarıyla sosyal medya trollerine rahmet okutan Özel, ciddi meselelerin ele alınması gerektiği partisinin dünkü Meclis Grup Toplantısında “Aslanı Sarıyer’e Recep Tayyip Erdoğan salmadıysa şaşırmam. Yeter ki fon konuşulmasın” sözlerini sarf ederek kendisini komik duruma düşürdü. İstanbul Sarıyer’deki sahte aslan ihbarı ile yaklaşık 140 kişinin tutuklu bulunduğu ve 444.987 yatırımcıya toplamda 145 milyar TL nakdi ödeme yapıldığı fon soruşturmasını ilişkilendirmeye çalışan Özel’in aymaz tavrı ‘pes’ dedirtti.

ÖĞRETMENE İKRAMİYE ‘OY’UNU

İstanbul’un fethi için 1453 yerine “1483” diyerek maskaraya dönen, büyük rakıyı 140 liradan satma vaadini mega proje gibi sunan ve iktidar olmaları hâlinde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye ödeyeceğini belirterek umut tacirliği yapan ve “Her çiftçiye bedava traktör” yalanı ile dalga konusu olmayı sürdüren Özel’in “aslan” açıklaması, “Allah akıl fikir versin” yorumlarını beraberinde getirdi. Velinimeti Ekrem İmamoğlu sayesinde altın topside bulduğu liderlik koltuğunu dolduramayan ve her gün yeni bir saçmalığa imza atan Özel’in son açıklamasını akit’e değerlendiren uzmanlar, benzer ifadelerini kullananlara kamuoyunda “Ne diyon aslanım?” diye muamelede bulunulduğunu hatırlattı.

TABANINA BİLE GÜVEN VERMİYOR

Akit’e konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, şunları söyledi: “Özgür Özel’in tuhaf hâllerini, cümlelerini görüyor ve duyuyoruz. Bu hâlleri, cümleleri ibretle takip ediyoruz. Özel’in Sarıyer’de çıkan aslanı bile fonla irtibatlandırma gayretini yadırgıyoruz. Boş vaatlerine de. Öğretmenlere ikramiye taahhüt ediyor. Bırak onu da bedava traktör vaadinin ne olduğunu anlat. Özel’in liderlik makamını işgal etmesinin garabet olduğuna inanıyoruz. İmamoğlu çetesini temsil edecek biri gerekiyordu. En çok laf dinleyen, en çok bağıran adam sıfatıyla Özel’e görev verildi. Özel, görevini bir yere kadar ifa etti ardından kendine alan açmaya yöneldi. Bu çerçevede siyaseten de ahlâken de yakışıksız yorumlarda bulundu. Bu yorumlar, bir kalıba uymuyordu. Bir siyasiye değil de Özel’e yakışıyordu. Garabet ise bu yorumların ele alınmasıydı. Hâsılı Özel, bir trol hatta şımarık çocuk gibidir. YP Genel Başkanlığı makamını taşıyamamaktadır. Muhalif cenaha ümit vermemektedir. Kendi tabanınca da durumu, konumu tartışılmaktadır. Özel’in acemilikleri katlanılmaz olmuştur. Gafları, hataları da öyledir. Hâsılı YP’nin Özel’le başarı elde edemeyeceği açıktır. YP için yol bitmiştir. Zaten YP, CHP’de aradığını bulamayanlardan teşekkül etmiş bir yapılanmadır. Küskünleri bünyesinde bulundurmaktadır. ‘CHP’de ikbal yok’ diyenlerin buluştuğu yerdir.”

MANİPÜLATÖR EDASI TAKINIYOR

Avukat Yurdal Kılıçer de şunları dile getirdi: “Özgür Özel, YP Genel Başkanlığı’nı piyangodan çıkmış gibi görüyor. Çünkü bulunduğu makamı kaldıramıyor. Lidere yakışır tavır ortaya koymuyor. Bir trol ya da manipülatör edası takınıyor. Özel’in skandal beyanları unutulmuyor. ‘Füze denemeleri balıkları ürkütüyor’ çıkışı hafızalarda dururken, ‘Aslanı Sarıyer’e Erdoğan salmadıysa şaşırmam’ demekten geri durmuyor. Ciddiye almak mümkün değil. Zannediyoruz, İmamoğlu’yla kavgasını gölgelemek için böyle bir yöntem uyguluyor. Özel, COP31’de Türkiye’nin başarılı imtihan verdiğini idrak edemiyor. Başarıyı başarısızlık olarak sunuyor. Türkiye’yi eski Türkiye sanıyor. Ama o ülke artık geçmişte kaldı. Türkiye, kendi milli menfaatleri doğrultusunda her ne gerekiyorsa yapan bir ülke hüviyetinde. Hülâsa Özel’in her açıklaması muhalefette bir nitelik sorunu olduğunun göstergesi. Özel’in şahsında kalite sorunu, çap problemi olduğunun işareti. Özel’in Türkiye’nin sorunlarına yapıcı ve uygun çözümler üretmediği şüphesiz. Dedikodu ve sokak ağzıyla dikkat çekmeye çalışan yanı olduğu da. Böyle bir muhalefetin Türkiye’ye faydası yok. Ve Özel, çok yanlış yolda. Sokak ağzıyla 3-5 kelime edip toplumun odağını kaydırmaya girişiyor ancak muvaffak olamıyor. Kendini küçültüyor. Kendi seçmenini de ümitsizliğe itiyor. Böyle giderse YP’de Özel’e tahammül edilmeyecektir, Genel Başkan arayışına gidilecektir. Güç mücadelesi kızışacaktır. Özgür Özel koltuğunu korumak adına popülist söylemlerde bulunuyor ama çakıyor. Dünyayla ilgisinin olmadığını ortaya koyuyor. Tıpkı Suriye’de kaçtığı saatlerde ‘Esed’le görüşülsün’ dediği gibi.”