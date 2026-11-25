Danıştay 8. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin idari yargı kararına yönelik temyiz başvurusunu esastan reddetti. Böylece İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ilişkin idari yargı süreci kesinleşti.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava reddedilmişti. Bunun üzerine karar, İstanbul 7. İdari Dava Dairesi’ne taşınmış, istinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine dosya Danıştay’a götürülmüştü. Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay 8. Dairesi, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının diploma iptaline karşı sunduğu temyiz başvurusunu reddetti. Danıştay’ın kararıyla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun YÖK raporu doğrultusunda verdiği diploma iptali kararı kesinleşti.

İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin süreç, 18 Eylül 2024’te CİMER’e yapılan başvuruyla başlamıştı. Diplomanın sahte olduğu yönündeki iddialar üzerine yapılan başvurunun ardından 1 Ekim 2024’te savcılığa şikayet dilekçesi verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İmamoğlu’nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasına ilişkin iddialar ve haberler üzerine Şubat 2025’te soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sürecinde İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025’te düzenlenen 61’inci toplantısında İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmesine hükmetmişti. Ardından İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Temmuz 2025’te İmamoğlu hakkında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla açılan davaya ilişkin iddianameyi kabul etmişti. İptal kararı sonrası İmamoğlu’nun diploma kayıtları, 5 Ağustos 2025’te İstanbul Üniversitesi veri tabanından çıkarılmıştı. Böylece söz konusu diploma bilgileri e-Devlet sistemi üzerinden de görüntülenemez hale gelmişti.