6. sınıf bursluluk sınavı soruları 2021 İOKBS cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 İOKBS bursluluk sınavı, 5 Eylül 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde tamamlandı. Bursluluk 2021 İOKBS Sınavında 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak gerçekleştirildi.

5, 6 ve 7’nci Sınıflar Türkçe 25, Matematik 25, Fen Bilimleri 25 ve Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25 soru çözdü. MEB tarafıdan gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın tamamlanmasıyla gözler 2021 İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevaplarına çevrildi.

2021 bursluluk sınavı soruları açıklandı mı?

2021 İOKBS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6. sınıf bursluluk sınavı soruları, 2021 İOKBS sınav soruları ve cevapları henüz MEB tarafıdan yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 İOKBS sınav soruları ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimizde bulabilirsiniz. 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları için tıklayın

Bursluluk sınav soruları ve cevapları

5 Eylül 2020 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları MEB tarafından yayınlanmıştı. İOKBS bursluluk sınavı 6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız