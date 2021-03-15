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Gündem 6 saatlik çalışmayla kurtarılan kediyi zabıta sahiplendi
Gündem

6 saatlik çalışmayla kurtarılan kediyi zabıta sahiplendi

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmayla mahsur kaldığı ağaçtan kurtardığı kediyi Çorum'un Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, sahiplendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 20:32:00 -
6 saatlik çalışmayla kurtarılan kediyi zabıta sahiplendi

Çorum'un Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren uğraşla mahsur kaldığı ağaçtan kurtardığı kediyi sahiplendi.

Osmancık Belediyesinin kapalı bahçesindeki çam ağacında bir süredir hareketsiz duran kediyi fark eden zabıta personeli, merdivenle ağaca tırmanıp kediyi aşağı indirmek istedi.

Bu sırada kedinin daha yüksek bir dala çıktığını fark eden zabıta personeli, itfaiyeden yardım talep etti.

Daha uzun bir merdivenle yeniden başlayan kurtarma çalışmaları sırasında kedinin korktuğunu fark eden ekipler, kedinin kendi isteğiyle inmesi için merdiveni ağaçta bırakarak çalışmalara ara verdi.

Kedinin aradan 6 saat geçmesine rağmen aşağı inmemesi üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

Merdivenle ağaca tırmanan itfaiye personeli, sokak hayvanlarını yakalamada kullanılan sopa yardımıyla kediyi bulunduğu yerden aşağı indirdi.

Sağlık kontrolünde bir süredir beslenmediği için yorgun düştüğü belirlenen kediye su ve mama verildi.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerinin sahiplendiği kedi, kendisi için belediye binasında hazırlanan kulübeye yerleştirildi.

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