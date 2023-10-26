6 saat inceleme resmen yapıldı! NASA'nın adımı: Mars'ta tespit edildi! Tarihi en büyük deprem gerçekleşti

Mars etrafında dönen uyduların verilerine göre Mars'ta 6 saat süren 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti ve bu şimdiye kadar tespit edilmiş en büyük sismik olay.

Mars etrafında dönen uyduların verilerini inceleyen bilim insanları, Kızıl Gezegen'de şimdiye kadar tespit edilmiş en büyük depremi kaydettiklerini açıkladı.

6 saat süren 4.7 büyüklüğündeki depreme tektonik hareketlerin neden olduğu belirtiliyor.

Başlangıçta bir meteor çarpması tarafından neden olduğu düşünülen büyük titreşimlerin, şimdi yüzeyin altındaki tektonik faaliyetler nedeniyle olduğu anlaşıldı.

NASA ve SpaceX gibi devlet ve özel uzay organizasyonları Mars'ı kolonileştirmek için insanları göndermeyi hedefliyor, ancak bunun mümkün olabilmesi için gezegenle ilgili anlamamız gereken hala çok şey var.

Bunun önemli bir parçası da güvenli iniş ve yaşam bölgelerini belirlemek.

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Projede çalışan bilim insanları, depreme ilişkin analizlerin insanların güvenli bir şekilde inip yaşayabilecekleri bölgeleri anlamalarına yardımcı olabileceğini ve hangi bölgelerden kaçınmaları gerektiğini göstereceğini düşünüyor.

Olayı aydınlatmak için uluslararası iş birliği

'S1222a' adı verilen depremin kaynağına yönelik arayış, 4 Mayıs 2022'de olayın NASA'nın InSight aracı tarafından kaydedilmesi ile başladı.

Kızıl Gezegen etrafında dönen tüm uyduların ilk kez tek bir projede işbirliği yaptığı araştırmada önce çarpma kraterinin doğrulanması için uğraşıldı.

Araştırmanın liderliğini üstlenen Oxford Üniversitesi ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA), Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO), Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı (UAESA) ve diğer katkıda bulunanlar dahil olmak üzere hiçbir ekip bir çarpma krateri veya meteor etkisi saptayamadı.

Araştırma lideri Dr. Benjamin Fernando, "Hala Mars'ın günümüzde aktif bir levha tektoniğine sahip olmadığını düşünüyoruz, bu nedenle bu olayın muhtemelen Mars'ın kabuğunda biriken stresin serbest bırakılmasından kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi ve ekledi:

"Bu stresler, gezegenin farklı bölgelerinin farklı hızlarda soğuması ve küçülmesi de dahil olmak üzere milyarlarca yıl süren evrimin bir sonucu.",

Sanılandan çok daha fazla sismik aktivite var

Araştırmacılar, neden bazı bölgelerin diğerlerinden daha fazla strese sahip olduğunu henüz tam olarak anlamasalar da, topladıkları bilgilerin "Mars'ta insanların yaşamasının güvenli olacağı ve nereden kaçınılması gerektiği" konusunda insanlı görevlerde yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

Mars'ın daha önce düşünüldüğünden çok daha fazla sismik aktiviteye sahip olduğu belirtiliyor.

Michigan Teknoloji Üniversitesi'ne göre, Dünya üzerinde 2.5 ila 5.4 büyüklüğündeki depremler yılda yaklaşık yarım milyon kez meydana geliyor ve genellikle insanlar tarafından hissediliyorlar ancak genelde küçük hasarlara neden oluyorlar.

Mars'ta bu büyüklükteki bir depremin insan yapısı oluşumlara nasıl bir zarar verebileceği hesaplanıyor.