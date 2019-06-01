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6 oku bu kez de İmam Hatip camiasına sapladılar! Cumhuriyet’ten din düşmanlığına devam

İBB seçimlerine yaklaştığımız günlerde “din düşmanlığına” devam eden CHP yandaşı Cumhuriyet bugün de “6 Kol İmam Hatip, İmam Hatipler 6 koldan saracak!” başlıkları ile tavrını sürdürdü. TİMAV Genel Başkanı Öksüz, konuya dair, “Günde 60,70 seçim iftarı yaparlar, her gün Cuma kılarlar, Ayete’l Kürsî okumadan kürsüye çıkmazlar, Haccı da her sene kurbana denk getirirler… Ve işte böyle de yakalanırlar.” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
6 oku bu kez de İmam Hatip camiasına sapladılar! Cumhuriyet’ten din düşmanlığına devam

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr  CHP’nin yandaş gazetesi Cumhuriyet, “Din düşmanlığı”na İstanbul seçimlerine yaklaştığımız günlerde bile ısrarla devam ediyor. Çocukların Kur’an kurslarına gönderilmesine, “Kundakta Kuran Kursu” başlığıyla tepki gösteren Cumhuriyet, avukatın “mini eteğini” göklere çıkardığı gün Cumhur İttifakı’nın AK Partili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım’ın ziyaret ettiği Müslümanların başlarındaki sarıkları hedef almıştı. Cumhuriyet, bugün de “6 Kol İmam Hatip, İmam Hatipler 6 koldan saracak!” başlıkları ile tavrına devam etti. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Günde 60,70 seçim iftarı yaparlar, her gün Cuma kılarlar, Ayete’l Kürsî okumadan kürsüye çıkmazlar, Haccı da her sene kurbana denk getirirler… Ve işte böyle de yakalanırlar!” dedi.

CHP Yandaşı Cumhuriyet gazetesi, milletin değerlerine öfkesini seçim sürecinde de gözler önüne seriyor.

Cumhuriyet’in, camileri, imam hatipleri, Kuran eğitimini hedef alan haberleri seriye bağlandı.

Bugün de, “6 kol imam hatip” başlığı altında, “Milli Eğitim Bakanlığı İmam Hatip liselerini çekim merkezi haline getirmek istiyor!” diyerek İmam Hatip camiasına saldıran Cumhuriyet gazetesinin, CHP zihniyetini seçim sürecinde de ifşa ettiğine vurgu yapan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Allah bunlara böyle hatalar yaptırıyor. Seçim sürecinde olduklarını ve bu yaptıklarıyla İmamoğlu’na zarar verdiklerini göremeyecek kadar gözleri kararmış.” dedi.

Cumhuriyet zihniyeti: İslam’a dair ne varsa karşı olan zihniyet!

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Cumhuriyet’in yaklaşımına sert tepki gösterdi. Öksüz, Yeniakit.com.tr’ye şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet gazetesi, tarihinden bu yana Cumhurla hiçbir zaman barışamamış, İslam’a dair ne varsa, bunun karşısında yer almış ve İslam’la kavgalı bir varlık sürdürmüştür. İmam Hatiplerle ilgili geçmişten bu güne sürdürdüğü düşmanca tutumu da devam ettirmektedir. Bu bir zihniyet meselesidir, bu bir inanç meselesidir, bu hangi köklerden beslenildiğine dair net bir işarettir. Yüce Allah bunlara hata yaptırıyor. Tam seçim sürecinde yaptıklarına bak. Cumhuriyet gazetesi zihniyeti bu! Günde 60,70 iftar yaparlar, her gün Cuma namazı kılarlar, Ayete’l Kürsî okumadan kürsüye çıkmazlar, Haccı da her sene kurbana denk getirirler!.. Ama sen ne kadar bunlara yaparsan yap, milletimiz gerçek ilmiyle, irfanıyla neyin olduğunu, İslam’ın doğrunun, ne olduğunu net bir şekilde görüyor. Cumhuriyet ‘6 koldan İmam hatip’ demiş. Zihni arka planlarında milletin bağrına saplanan 6 ok mu var acaba?”

Kalpleri körleşmiş!

Öksüz şöyle devam etti: “Bunlar imam hatiplere savaş açtıkça, din eğitimi ve milletin değerler ile çatıştıkça kendilerinin zarar gördüklerini fark edemeyecek kadar kalben körleşmiş vaziyetteler. Sayın Ekrem İmamoğlu, mutlaka bu başlıkları görüyordur, mutlaka bu zihniyetin aslında kendisine de zarar verdiğini görüyordur. Buna rağmen Cumhuriyet zihniyetine tam destek veriyorsa, bunun ne anlama geldiğini, aziz milletimiz, aziz vatandaşlarımız takdir edecek ve demokratik tercihini ona göre belirleyecektir. Ben bunlara demokrasi takiyyecileridir diyorum. Bu takiyyecilerin ve işbirlikçilerin milletimizin ve devletimizin başına ne işler açtıklarını biz çok yakın tarihimizde gördük.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
  1. İstanbul
  2. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz
  3. Cumhuriyet
  4. CHP

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