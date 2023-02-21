  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!

Bloomberg'den dolar için beklenmedik tahmin: Henüz sonlanmadı

Ece Üner ve Uğur Dündar… TV100’de ağlamalı gülmeli rezalet
Spor 6 milyon euro'ya gelmişti! Şimdi 1. lige gidiyor! Yok böyle bir geri gidiş... Şok eden gelişme
Spor

6 milyon euro'ya gelmişti! Şimdi 1. lige gidiyor! Yok böyle bir geri gidiş... Şok eden gelişme

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve bonservisine 6 milyon euro ödediği Yusuf Demir ikna olması halinde Eyüpspor forması giyecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:13:00 - 2023-02-21 17:18:01
6 milyon euro'ya gelmişti! Şimdi 1. lige gidiyor! Yok böyle bir geri gidiş... Şok eden gelişme

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve bonservisine 6 milyon euro ödediği Yusuf Demir ikna olması halinde Eyüpspor forması giyecek.
Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, ilk devrede beklenen şansı bulamazken, sarı-kırmızılılar da genç futbolcuyu kiralık olarak göndermenin yolunu arıyor. Daha önce Kasımpaşa ile görüşen Galatasaray, bir başka İstanbul takımı Eyüpspor ile el sıkıştı.

Galatasaray ile Eyüpspor, kiralık transferi konusunda anlaşma sağlarken, gözler Yusuf Demir'e çevrildi. 19 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak istemezken, ikna olması halinde sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Eyüpspor'un formasını giyecek.

Daha önce Kasımpaşa'yla da adı anılan Yusuf Demir'in bu transferi TFF talimatlarına takıldı. Vatan'a göre; bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Yusuf Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatlarına göre sadece alt ligler için uygun durumda. Eyüpspor da bu kuraldan faydalanarak transferi tamamlamayı hedefliyor.

İşte o madde:

"Bir sezon içerisinde aynı ligdeki iki kulübe tescil edilerek her iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan futbolcuların, üçüncü bir kulübe tesciline ve müsabakalara katılmasına, oynadığı ligden farklı bir lige transferi halinde izin verilir."

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

2 Haziran 2003 Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Rapid Wien altyapısında futbola başladı. Bu takımda profesyonel olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başında Barcelona'ya kiralandı. Ocak 2022'de Rapid Wien'e dönen Yusuf, bu sezonun başında ise Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-Kırmızılılar Yusuf'un bonservisi için Avusturya ekibine 6 milyon Euro verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23