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6 milyar ton rezerv bulundu

Manisa’da faaliyet gösteren kömür madeni şirketleri, rotasını İzmir’e çevirdi. Kınık ilçesinde rezerv tespit çalışmalarını yürüten bir şirketin, 6 milyar ton kömür rezervine ulaştığı, bu rezervden yılda 10 milyon ton kömür çıkartılacağı belirtildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 20:41
6 milyar ton rezerv bulundu

Ege Bölgesi’nde kömür yataklarının merkezi olarak bilinen Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren kömür madeni şirketleri, ibreyi İzmir’in Kınık ilçesine çevirdi. Türkiye’nin büyük bir ihtiyacını karşılayan bölgedeki kömür rezervlerini araştıran bilim insanları ve şirketler, Kınık’ta 6 milyar ton kömür rezervine ulaştı. Buralarda yapılan rezerv tespit çalışmaları sonrasında yatakların Kınık’a kadar uzandığı, yer altından ilçenin sınırlarına girilebildiğini belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK verilerine göre, Kınık’ta uzun yıllardır çalışma yapan şirketler arasında bulunan bir şirket yeni kömür yataklarına ulaştı. Şirket, galeri açma çalışmalarını da büyük oranda tamamladı. Geniş kömür yataklarına ulaşan şirketin, haziran ayı itibariyle kömürü çıkartıp paketledikten sonra kendi firmalarının distribütörlüğünde Türkiye’ye satışa sunmayı planladığı belirtildi.

Yılda 10 milyon ton kömür çıkarmayı planlayan şirketin maden sahasında incelemelerde bulunan Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Emniyet Müdürü Kenan Akgöllü, AK Parti Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet, Kınık Esnaf Odası Başkanı Uğur Ağar, Kınık Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Oktay Arslanyörür, Elmadere’deki tesisleri ziyaret ederek Genel Müdür Muzaffer Polat’tan bilgi aldı.

Tesis ve kömür rezervi hakkında bilgiler veren Polat, Kınık’ta çıkartılacak kömürlerin şirket bünyesinde kurulacak şirket aracılığıyla doğrudan piyasaya verileceğini dile getirdi. Polat, aynı zamanda bölgede faaliyet gösteren kamyon ve tır sahiplerinin de taşımacılık işinden ciddi kazanç sağlayacağını da söyledi.

Önemli istihdam sağlayacak

Maden şirketinin Kınık’ın ekonomisine büyük kazanç sağlayacağını belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "2014 yerel seçimlerinden sonra göreve gelir gelmez Soma’da bir maden faciası yaşadık. Kınık’ta yaşayan ve madende çalışan vatandaşlarımızdan hayatlarını kaybedenler oldu. Hükümetimizin de desteğiyle geride kalan ailelerimizin kısa süre içinde toparlanması için var gücümüzle çalıştık. Madencilik Kınık için önemli bir ekonomik kaynaktır. Aynı zamanda yüzlerce işçi madenlerde çalışarak evlerine ekmek götürüyor" dedi.

Maden rezervinin Kınık’ın altında da olduğunu ifade eden Başkan Doğruer, "Şirket, yaptığı çalışmalar sonrasında çok önemli kaynaklara ulaşıldı. Yıllık 10 milyon ton kömür önemli bir miktar. Şimdiden tesislerde 450 ye yakın vatandaşımız çalışıyor. Tesis tam kapasite çalıştığında bin 200 kişi istihdam edilecek. Bu şirketin yan kolları ve nakliye işleri de var. Kınık’ta bulunan kamyoncularımıza da iş kolu açılmış olacak. Son teknolojinin kullanıldığı, modern ve günümüz koşullarında çalışma standartları için başvuru yapan yüzlerce vatandaşımız bulunuyor" şeklinde konuştu.

Başkan Doğruer, Maden Kanuna göre bir madenin hangi ilçe sınırlarında faaliyet gösterirse o ilçenin belediyesine ecrimisil yöntemiyle para ödediğini kaydetti. Soma’nın kalkınmasında ve büyümesinde kömür madenlerinin önemine vurgu yapan Doğruer, "Artık sıra Kınık’a geldi. Bakırçay’ın parlayan yıldızı Kınık yeni dönemde sanayi ve üretim merkezi haline gelecek. Madencilik konusunda da büyük başarı gösterecek. Bizim gelecek döneme ilişkin yerel yönetimler açısından üniversite projemiz var. Burada kurulacak üniversitede madencilik bölümü de düşünüyoruz. Aynı zamanda bu maden ile birlikte Kınık Belediyesi’nin de gelirleri artacak" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:41
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Kınık
  4. Ege Bölgesi
  5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  6. TÜBİTAK
  7. Kınık Belediyesi

YORUM YAZ

  • OğuzOğuz8 dk önce
    Hangi ülkenin şirketi bu? Ne demek kendi distribütörlüğünde Türkiyeye satacak. Kimin malını kime satıyor?

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