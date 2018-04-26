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6 ilde operasyon! CHP'li başkan gözaltında

Batman merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında birçok ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar neticesinde kritik isimlerin de içinde olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:56
6 ilde operasyon! CHP'li başkan gözaltında

Batman Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Batman KOM şube Müdürlüğü tarafından silah ticareti ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Batman, Diyarbakır, Mersin, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te yapılan eş zamanlı baskınlar sonucunda aralarında CHP'li bir ilçe başkanının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir muvazzaf astsubayın da olduğu öğrenildi.

BİTLİS ADİLCEVAZ CHP İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan CHP'li başkanın Bitlis'e bağlı Adilcevaz ilçesinin CHP teşkilat başkanı Ş.S. olduğu belirtildi

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:56
  1. Batman
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Diyarbakır
  5. Bitlis
  6. Ankara
  7. chp
  8. operasyon

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