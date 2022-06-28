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Yerel 6 ilde dolandırıcılık operasyonu! 6 kişi tutuklandı
Yerel

6 ilde dolandırıcılık operasyonu! 6 kişi tutuklandı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 51 kişiden 6'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 17:58:00 -
6 ilde dolandırıcılık operasyonu! 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 51 şüpheliden 23'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma başlatılmış, şüphelilerin 19 ilde kendileri, yakınları veya üçüncü şahıslar olan 57 kişi adına 141 şirket tescili yaptırdıkları, 161 kişinin temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK'den 529 sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtığı tespit edilmişti.

Aralarında örgüt elebaşı, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının yer aldığı 198 şüphelinin belirlenmesinin ardından Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1 ve Mersin'de 2 olmak üzere 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 Haziran'da düzenlenen operasyonda 51 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 2'si emniyetten salıverilmiş, dana önce adliyeye sevk edilen 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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