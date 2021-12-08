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Spor 6 gollü maçtan kazanan çıkmadı!
Spor

6 gollü maçtan kazanan çıkmadı!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun son maçında Zenit ile Chelsea karşılaştı. Nefes kesen mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İngiliz devi bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamladı. Zenit ise üçüncü oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:55:00 -
6 gollü maçtan kazanan çıkmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu son hafta mücadelesinde Zenit ile Chelsea Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maç 3-3 sona erdi..

İngiliz devinde Timo Werner 2 gol ve 1 asistlik performansıyla devleşti.

Maçta gol perdesini 2. dakikada Werner açtı. Bu gole Zenit cephesinden yanıt 38'de Claudinho ve 41'de Serdar Azmoun'dan geldi. Chelsea'de 62. dakikada Romelu Lukaku skoru 2-2'ye getirirken, Werner 85'te skoru 3-2 yaptı. Maçın skorunu belirleyen gol 90+4'te Ozdoev'den geldi.

Bu sonucun ardından Chelsea, Juventus'un arkasında grubu 2. sırada tamamlamış oldu.

Puan durumu:

Juventus : 15

Chelsea: 13

Zenit: 5

Malmö: 1

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