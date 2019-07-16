6. Geleneksel TEI Yaz Spor Okulu tamamlandı

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin 24 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında 6’ncısını düzenlediği Geleneksel TEI Yaz Spor Okulu’nda basketbol, futbol, tenis, voleybol, paten ve binicilik eğitimi alan 7-14 yaş arasında 220 katılımcı çocuk, düzenlenen kapanış töreniyle sertifikalarını aldı. TEI’den yapılan açıklamada, her sene düzenledikleri yaz spor okulunun çocuklara spor sevgisi aşılamak ve çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak açısından çok yararlı olduğu belirtilerek tüm katılımcılar tebrik edildi.

Törende ayrıca tüm eğitmenlere ve desteği geçenlere plaketleri takdim edildi.