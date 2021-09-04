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Eğitim 6 Eylül hangi sınıflar açılacak? 6 Eylül kimler yüz yüze eğitime katılacak?
Eğitim

6 Eylül hangi sınıflar açılacak? 6 Eylül kimler yüz yüze eğitime katılacak?

Kaçıncı sınıflar okula başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yılda eğitim çoğunlukla online olarak sürdürüldü. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı, kaçıncı sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor? Peki, kaçıncı sınıflar pazartesi yüz yüze eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-04 11:48:00 -
6 Eylül hangi sınıflar açılacak? 6 Eylül kimler yüz yüze eğitime katılacak?

Koronavirüs salgını son bir buçuk yılda pek çok alışkanlığı değiştirdi. Milyonlarca öğretmen ve öğrenci uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamladı. Aşılamada gelinen nokta ve pandemiyle birlikte yaşamaya alışılmasıyla eğitimin yüz yüze başlamasına karar verildi. Peki, pazartesi günü hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

6 Eylül hangi sınıflar açılacak? 6 Eylül kimler yüz yüze eğitime katılacak?

1 Eylül Çarşamba günü 1.sınıflar ve anasınıfları yüz yüze eğitime uyum haftasıyla başladı. 6 Eylül Pazartesi günü tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’de katıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulu hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündeme almak istemiyor. Elimizde artık aşı var. Vatandaşların tedbirlere uymalarını ve aşı olmalarını önemsiyoruz. Herkes lütfen bize destek olsun” açıklamasında bulundu.

Velilerin aşı olması zorunlu mu? Veliler pazartesi günü PCR testi vermez zorunda mı?
Velilerin aşı olması zorunlu mu? Veliler pazartesi günü PCR testi vermez zorunda mı?

Sağlık

Velilerin aşı olması zorunlu mu? Veliler pazartesi günü PCR testi vermez zorunda mı?

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