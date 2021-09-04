Koronavirüs salgını son bir buçuk yılda pek çok alışkanlığı değiştirdi. Milyonlarca öğretmen ve öğrenci uzaktan eğitimle 2020-2021 eğitim öğretim yılını tamamladı. Aşılamada gelinen nokta ve pandemiyle birlikte yaşamaya alışılmasıyla eğitimin yüz yüze başlamasına karar verildi. Peki, pazartesi günü hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

6 Eylül hangi sınıflar açılacak? 6 Eylül kimler yüz yüze eğitime katılacak?

1 Eylül Çarşamba günü 1.sınıflar ve anasınıfları yüz yüze eğitime uyum haftasıyla başladı. 6 Eylül Pazartesi günü tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’de katıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilim Kurulu hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündeme almak istemiyor. Elimizde artık aşı var. Vatandaşların tedbirlere uymalarını ve aşı olmalarını önemsiyoruz. Herkes lütfen bize destek olsun” açıklamasında bulundu.