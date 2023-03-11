6 bin yıllık Yıldız Avcısı'nın Türkiye’ye iadesi talebi reddedildi
Türkiye’den çalınarak ABD’ye getirilen ve müzayede evi Christies’de sergilenen 6 bin yıllık Guennol (Yıldız Avcısı) idolünü Türkiye’ye iadesi talebi reddedildi.
New York İkinci Temyiz Mahkemesi’nin aldığı kararın gerekçesi ise Türkiye’nin, Anadolu kökenli mermer heykelciğin çalındığını bildirmek için çok uzun süre beklemesi olarak gösterilirken antik buluntunun milyarder işinsanı Michael Steinhardt’tan geri alınamayacağı ifade edildi.
Türkiye’nin topraklarından yasadışı şekilde çıkarılmış olabileceğini bilmesi için nedenleri olduğu, satışa çıkarılıncaya kadar dava açmadığı için haklarını kullanmadığı belirtildi.
Türkiye’den kaçırılan tarihi eser, New York’ta 2017’de Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14.5 milyon dolara satılmış, fakat alıcı son anda kararından vazgeçmişti.