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Yaşam 6 aylık hamile Buse, 136. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Yaşam

6 aylık hamile Buse, 136. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 6 aylık hamile Buse Özdoğan, Ankara'nın Bala Belediyesi ekiplerince 136 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 03:19:00 -
6 aylık hamile Buse, 136. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesinde ekiplerin arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Arama- kurtarma çalışmalarına Ankara'nın Bala Belediye Başkanlığına ait iş makinesi ve kurtarma ekipleri de katılıyor. Bala Belediyesi ve beraberindeki arama- kurtarma ekipleri, Balıca Mahallesi'nde bir binanın enkazında, 6 aylık hamile ve isminin Buse Bozdoğan olduğu öğrenilen bir depremzedeyi 136 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Buse Özdoğan, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgedeki arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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