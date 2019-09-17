6 aylık bebek için mama tarifi! 6 aylık bebekler hangi mamaları yer?
Bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmesi son derece önemli. 6. ay itibariyle bebekler ek gıdalara geçiş sürecine adım atar. İşte, bu zamanlarda anneler en çok "Bebeğime hangi mamayı yedirmeliyim?" sorusuna yanıt aramaya başlar. İşte, 6 aylık bebek için mama tarifi!17 Eylül 2019 Salı 21:41
Bebeklerin ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenmesi son derece önemli. 6. ay itibariyle bebekler ek gıdalara geçiş sürecine adım atar. İşte, bu zamanlarda anneler en çok "Bebeğime hangi mamayı yedirmeliyim?" sorusuna yanıt aramaya başlar. İşte, 6 aylık bebek için mama tarifi!
Havucun faydaları nelerdir?
Yapılan bilimsel çalışmalar havucun kansere karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.
A vitamini kaynağı olan havuç göz sağlığı için son derece kıymetlidir.
Havuç içerdiği lif sayesinde uzun süre tokluk hissi verir.
Ölçülü tüketildiğinde havuç tokluk hissi verdiği için kilo vermenize yardımcı olur.
Havuç maması nasıl yapılır? Havuç maması tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı doğranmak havuç
- Yarım su bardağı formül mama
Öncelikle havuçları güzelce yıkayıp doğrayın.
Ardından havuçları buharda güzelce pişirin.
Havuçlar pişince güzelce ezip formül mama ile karıştırın.
Şimdiden afiyet olsun.
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