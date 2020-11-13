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Eğitim 6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
Eğitim

6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Tüm sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacağını söyledi. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin tüm sınıflarda ne zaman başlayacağına ilişkin de son dakika açıklamasında bulundu. Peki tüm sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:05:00 - 2020-11-13 14:06:09
6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden ara tatil hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamalarında ara tatilden sonra yüz yüze eğitimi konusunda açıklamalarda bulundu. 

6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar için okulların ne zaman açılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, “Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var.” İfadelerini kullandı.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

 

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