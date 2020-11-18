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Spor 6-0 yenilen Almanya'ya Mesut Özil'den bomba gönderme!
Spor

6-0 yenilen Almanya'ya Mesut Özil'den bomba gönderme!

Almanya Milli Takım formasını yaşadığı ırkçı saldırı nedeniyle bırakan Mesut Özil, İspanya'dan 6 gol yiyen Almanya için göndermede bulundu. Özil, "Jerome Boateng'i Milli Takım'a çağırmanın tam zamanı" ifadelerine yer vererek önemli futbolcuların takıma çağrılmamasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:10:00 -
6-0 yenilen Almanya'ya Mesut Özil'den bomba gönderme!

Dün UEFA Uluslar Ligi grup maçında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Otoriteler maçın iki taraf için de zor geçeceğini düşünürken İspanya ilk yarıda bulduğu 3 golle rahat bir oyun ortaya koydu. Machester City'nin yıldızı Ferran Torres'in yıldızlaştığı maçta Almanya'yı 6 golle geçen İspanya panzerleri bozguna uğrattı.

Yeni bir jenerasyon yakalamak isteyen Almanya aldığı ağır yenilgi sonucu eleştirilerin hedefi oldu. Almanya Milli Takım formasına yaşadığı ırkçı saldırılar nedeniyle veda eden Mesut Özil de tarihi hezimetin ardından Twitter hesabından çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

"Boateng'i Milli Takıma çağırmanın tam zamanı"

Özil 6-0'lık maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Jerome Boateng'i Milli Takıma çağırmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı ve önemli futbolcuların milli takıma çağrılmamasını eleştirdi.

Almanya Milli Takımı yeni bir jenerasyon yakalamak adına Thomas Müller, Jerome Boateng ve Mats Hummels gibi isimlere davet göndermiyor.

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