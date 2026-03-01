5G nedir? 5G ne zaman başlayacak, avantajları neler?

İletişim teknolojilerinde uzun süredir beklenen 5G için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarıyla birlikte Türkiye’de 5G’nin devreye alınacağı tarih netleşti. Mobil internet hızını mevcut 4,5G’ye göre en az 10 kat artıracak yeni teknoloji, sadece daha hızlı internet anlamına gelmiyor. Sağlıktan ulaşıma, üretimden eğitime kadar birçok alanda köklü değişim kapıda. Peki, nedir bu 5G?

5G nedir?

5G, beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak tanımlanıyor. Mevcut 4,5G altyapısına kıyasla çok daha yüksek veri aktarım hızı, düşük gecikme süresi ve aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı imkanı sunuyor.

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre 5G teknolojisi saniyede 20 gigabit veri aktarım hızına ulaşabilecek kapasiteye sahip. Bu da özellikle yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

5G Türkiye’de ne zaman başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörlerin 5G’yi kullanıma almak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 2 Ocak’ta işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgelerinin verildiğini açıkladı.

Buna göre 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 il merkezinde 5G vatandaşların hizmetine sunulacak. 5G hizmetlerinin iki yıl içinde Türkiye’nin tamamına yayılması hedefleniyor.

16 Ekim 2025’te gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesiyle sürecin mali zemini oluşturuldu. İhaleden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildi. Üç büyük operatör Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G frekans paketlerini alarak ağlarını bu teknolojiye uygun hale getirme çalışmalarını sürdürüyor.

5G’nin avantajları neler?

5G ile birlikte mobil internet hızında en az 10 kat artış sağlanacak. Ancak değişim yalnızca hızla sınırlı değil. Gecikme süresi ciddi şekilde düşecek. Bu durum özellikle uzaktan ameliyatlar, otonom araçlar, gerçek zamanlı veri işleme, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları için kritik önem taşıyor. Aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı mümkün olacak. Bu da nesnelerin interneti, akıllı şehir uygulamaları ve endüstriyel otomasyon için güçlü bir altyapı oluşturacak. Bakan Uraloğlu, 5G’nin sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi sektörlerde dönüşümü hızlandıracağını vurguladı.

Yerli ve milli 5G vurgusu

5G altyapısında yerli ve milli teknolojilere öncelik verileceği açıklandı. Yetkilendirmeler kapsamında ilk yıl için yüzde 50 oranında yerli malı belgeli ürün kullanımı ve en az yüzde 5 oranında milli haberleşme ürünü kullanımı zorunlu olacak.

Takip eden yıllarda yerli ürün oranının yüzde 60’a çıkarılması hedefleniyor. 4,5G döneminde bu oran başlangıçta yüzde 30 olarak uygulanmış, daha sonra yüzde 45’e yükseltilmişti.

AR-GE sürecinde 14 firmayla sözleşme imzalandı ve firmalara toplam 162 milyon 135 bin 610 lira destek sağlandı. 8 projenin tamamlandığı, kalan 6 projenin ise yıl içinde sonuçlandırılmasının planlandığı bildirildi.

5G ile hayatımızda neler değişecek?

Daha hızlı internet, daha düşük gecikme ve daha güçlü bağlantı altyapısı; günlük hayatta kesintisiz yayın, yüksek kaliteli görüntülü görüşme ve veri aktarımında ciddi kolaylık sağlayacak.

Endüstride otomasyon artacak, akıllı üretim sistemleri yaygınlaşacak. Sağlıkta uzaktan müdahale ve anlık veri takibi mümkün olacak. Eğitimde eş zamanlı ve yüksek çözünürlüklü dijital içerikler daha stabil şekilde kullanılabilecek.