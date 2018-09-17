5G için bir adım daha

1.2 Gbps hızı ile tüm dünyaya örnek gösterilen Turkcell 4.5G şebekesinde, faz senkronizasyonu destekli altyapıya geçirilerek 5G için gerekli bir ön adım daha sağlandı. Bu geliştirme ile uzaktan yönetilebilir nesneler dünyasına da kapı aralandı.

ÖN KOŞUL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Faz senkronizasyonu, 4.5G mobil data indirme hızının yüksek seviyelerde devam etmesine katkı sağlayacak bazı gelişmiş özelliklerin kullanılmasına imkân sunacak. Kullanıcıya tahsis edilecek kaynak sürekliliğinin korunmasını ve sinyal etkileşimi nedeniyle oluşan verimlilik kaybı gibi kalite problemlerinin önlenmesine katkı sağlayan faz senkronizasyonu, 4.5G şebekelerde verimlilik artışı yaratırken 5G şebeke dönüşümü için ise ön koşul niteliği taşıyor.

ÖNEMLİ BİR ADIM

5G hazırlıkları ve 4.5G şebekesinde yeni özelliklerin desteklenmesi için önemli adımlardan birisinin Faz Senkronizasyonu dönüşümü olduğunu vurgulayan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “4.5G altyapımız ile vermekte olduğumuz yüksek hızlı mobil servislerini yeni özelliklerle daha da iyileştirmemize olanak sağlayan Faz Senkronizasyonu şebekesi, Turkcell’in teknoloji konusundaki öncü yaklaşımının yeni bir göstergesidir. Yeni kurulan bu altyapı, çok daha hassas gerçek zamanlı 5G servis ihtiyaçlarının karşılanması için de önemli bir adım olmuştur” dedi.