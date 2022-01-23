5816'nın azılı savunucusu CHP'den 299. madde girişimi: Cumhurbaşkanına hakaret serbest olsun

CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş, canlı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına ağır hakaretler savurdu. Skandal sözleri nedeniyle geçtiğimiz gün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

Halkın oylarıyla başa gelen Başkan Erdoğan'a "eleştiri" adı altında hakaret edilmesini normal bir durummuş gibi lanse etmeye çalışan CHP ise yeni bir skandala imza attı.

5816 sayılı "Atatürk’ü Koruma Kanunu"na ölümüne arka çıkan CHP, cumhurbaşkanına hakaretin serbest olması için harekete geçti.

CHP, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299. maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı.

Azılı İslam düşmanı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde ise şu absürt ifadelere yer verildi:

"Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu maddenin bir dünya görüşüyle ve bir yaşam biçimiyle adeta hesaplaşma aygıtı olarak kullanıldığına, muhaliflere yönelik başlayan cadı avının adeta simgesi haline geldiğine yönelik yoğun kanaatler mevcuttur. Ancak çok daha önemlisi, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını da kullanan cumhurbaşkanının 21. yüzyılda demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan düşünce ve ifade özgürlüğünü içselleştirmesi, farklı seslere ve farklı düşüncelere tahammül etmeyi öğrenmesi, kendi görüşünden olmayan insanları susturmak yerine onları dinlemeye çaba harcaması gerektiği açıktır."

Öte yandan "Cumhurbaşkanına hakaret" maddesinin Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırılması için kanun teklifi hazırlayan CHP'nin bu hamlesinin Başkan Erdoğan'a hakaretler savuran sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasından saatler sonra gelmesi söz konusu adımın planlı bir girişim olma ihtimallerini kuvvetlendirdi.