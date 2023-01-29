5.8 büyüklüğünde deprem! Ölüler var, yaralı sayısı 816’ya yükseldi

İran'da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve ülkemizde Van ve çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 816’ya yükselirken, en az 3 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye saati ile dün 21.14'te merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 6.5 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van, Hakkari ve Iğdır'dan da hissedildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralı sayısı ise 816'ya yükseldi.