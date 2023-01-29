  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var

F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu

Bu ne kıvraklık! Mehmet Bekaroğlu 180 derece döndü

Meral Akşener'den flaş hamle! Kılıçdaroğlu bunu duyarsa kıyamet kopar

2 Milyar TL’lik ihale ile 'Her şey çok güzel oluyor'! İETT otobüsü değil sanki havai fişek

Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

HaberTürk'teki gizemli ses yeniden ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Meral Akşener, başını duvarlara vuracak! Tamamı AK Parti’ye geçti

Türk bilim insanları geliştirdi... Kalp krizi riskini saniyeler içinde tespit edecek!

Erdoğan o listeyi alt üst etti! O alanda dünyada bakın kaçıncı oldu
Dünya 5.8 büyüklüğünde deprem! Ölüler var, yaralı sayısı 816’ya yükseldi
Dünya

5.8 büyüklüğünde deprem! Ölüler var, yaralı sayısı 816’ya yükseldi

İran'da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve ülkemizde Van ve çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 816’ya yükselirken, en az 3 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 15:12:00 -
5.8 büyüklüğünde deprem! Ölüler var, yaralı sayısı 816’ya yükseldi

İran'da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve ülkemizde Van ve çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 816’ya yükselirken, en az 3 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye saati ile dün 21.14'te merkez üssü İran'ın Hoy kentinde yerin 6.5 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van, Hakkari ve Iğdır'dan da hissedildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralı sayısı ise 816'ya yükseldi. 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23