  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

56 yaşındaki korona virüs hastası kadın alkışlarla taburcu oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde 56 yaşındaki kadın, korona virüsü yenerek tedavisini tamamladı, alkışlar arasında taburcu oldu.

2020-04-28 14:07:10 -
56 yaşındaki korona virüs hastası kadın alkışlarla taburcu oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde 56 yaşındaki kadın, korona virüsü yenerek tedavisini tamamladı, alkışlar arasında taburcu oldu.


Burdur’un Bucak ilçesinde ilk korona virüsü vakası olan 61 yaşındaki kadın hastanın hastaneden taburcu olmasının ardından bugün bir kişi daha taburcu oldu. 13 Nisan Pazartesi günü Bucak Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan, Bademağacı’nda yaşayan kadın hastanın tedavisini tamamladı. Tedavisi tamamlanan 56 yaşındaki kadın hasta, bugün hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan kadın Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır başta olmak üzere, hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Kadın hasta tüm hastane sağlık çalışanlarına el salladı ve herkese teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı