55 yılın kar rekoru kırıldı!
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan'da, 55 yılın rekoru kırıldı.
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Ardahan'da, 55 yılın rekoru kırıldı.
Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi.
Yağış sebebiyle kapanan yollarda mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı.
Vali: 55 yılın rekoru kırıldı
Otomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi.