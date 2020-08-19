55 kişinin İYİ Parti'ye geçtiği iddia edilmişti! AK Parti teşkilatından ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde AK Parti’den 55 kişinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçtiği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Yunusemre İlçe Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Aydoğan, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Cevap verme zaruriyeti doğmuştur"

Ortaya atılan iddiaların ve haberlerin hayal ürünü olduğunu belirten Aydoğan, bu gibi yalan haberlerin daha önceki dönemlerde de yapıldığını bildiklerini dile getirdi. Salgın döneminde İP'in kendilerini çekmek istediği siyasi çukura düşmemek adına cevap verilmediğini de belirten Aydoğan, "Fakat bu tip mesnetsiz haberlerin arkası kesilmeyeceğini düşünerek cevap verme zaruriyeti doğmuştur." dedi.

"Büyük kısmı İP yöneticisi"

Yalan haberlerde söylenenlerin aksine söz konusu kişilerin AK Parti üyeliklerinin bile bulunmadığını söyleyen Aydoğan, plaket verilen şahsın Yunursemre ilçe sınırlarında dahi ikamet etmediğini belirtti. Toplantıdaki kişilerin büyük bir kısmının İP yöneticisi olduğuna dair ellerinde bilgiler olduğunu da söyleyen AK Parti Yunusemre İlçe Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Aydoğan, "Kaldı ki partimizden istifa edilmesi bir kenara dursun son bir ay içerisinde Yunusemre İlçe Başkanlığımıza başvurarak üye olmak isteyen ve üyelikleri gerçekleştirilen 200’ün üzerinde gönüldaşımız vardır. Bu haberde yaratılmak istenen algınında amaçlarının da farkındayız." dedi.

"Dürüst, yalansız ve samimi siyaset yapsınlar"

Yalan haberlere ilişkin açıklamalarına devam eden Aydoğan, İP'in Yunusemre ilçe sınırlarında mahalle temsilcisi ve sandık görevlisi bulmakta güçlük çektiğini de belirtti. İP'in tüzel kişiliğinde yöneticilerine yönelik dürüst, yalansız ve samimi siyaset yapmaları konusunda tavsiyede bulunan Aydoğan, bunun hem kendilerine hem şehirlerine hem de Türkiye'nin refahına fayda sağlayacağını, aksi halde milletin 19 senedir yaptığı gibi yine onları sandığa gömeceklerini belirtti.

İP'in ilçe başkanının yaptığı söylenen açıklamalara da değinerek "Son derece talihsizdir" diyen Aydoğan, "Maalesef yalanı siyaset haline getirmiş bir muhalefet anlayışının tezahürüdür." dedi.

"Muhalefetin asıl kompleksi bu"

AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği icraatlara vatandaşların teveccüh gösterdiğini belirten Aydoğan, "Muhalefet partilerinin de kompleksinin asıl sebebi budur." ifadelerini kullandı.