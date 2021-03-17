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Gündem 55 ilde 333 adrese baskın!
Gündem

55 ilde 333 adrese baskın!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 55 ilde 333 adrese POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 232 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 12:37:00 -
55 ilde 333 adrese baskın!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adreste eş zamanlı “TEFECİLİK” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

232 kişi gözaltına alındı

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.

 Tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapsaitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir.

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