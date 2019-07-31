52’inci ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Bangkok’ta 52’ncisi düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Tayland Başbakanı General Prayut Çan-oça’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Tayland Başbakanı General Prayut Çan-oça, 52’nci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın birliğin ortaya çıktığı şehir olan Bangkok’taki açılış töreninde katılımcı ülkelerden gelen dışişleri bakanları, delegeler ve eşlerine hoş geldiniz konuşması yaptı.

“Kimseyi ardında bırakmayan, daha insan odaklı bir ASEAN”

General Prayut, Tayland ASEAN başkanlığının ilk altı ayında birlik adına ciddi somut adımlar atıldığını ifade etti. Tayland Başbakanı, “Kimseyi ardında bırakmayan daha insan odaklı bir ASEAN” oluşturulduğunu ve geleceğe dönük bir topluluk olmanın yanı sıra ASEAN Liderlerinin Sürdürülebilirlik için Ortaklık Vizyon Beyanı’nın imzalanması önemine vurgu yaptı. Aynı zamanda, Tayland’ın Chainat ilindeki ASEAN Askeri Tıp Merkezinin iyileştirilmesi, ASEAN Bölgesi’nde Deniz Enkazı ile Mücadele üzerine Bangkok Deklarasyonu’nun kabulü gibi çok sayıda projeye imza atıldığı da Tay başbakan tarafından vurgulandı. General Prayut, yeni ortaklarla işbirliğini memnuniyetle karşılarken ASEAN’ın Diyalog Ortakları ile işbirliğini güçlendirme gerekliliğini de vurguladı.

Tayland Başbakanı General Prayut’un ardından sahneye Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai çıkarak topluluğa seslendi. Pramudwinai, konuşmasında barış ve refah vurgusunda bulunurken “Bölgesel ve küresel çaplı değişikliklere” ihtiyaç duyulduğunu belirtti.